В России стартовали продажи нового добротного внедорожника с официальной гарантией

В Москве стартовали продажи BYD Leopard 8: что ждать от нового гибрида

В московских автосалонах начались продажи гибридного внедорожника BYD Leopard 8. Версия Smart and Brave Flagship 7 Seater стоит 7,6 миллиона рублей и обладает дилерской гарантией сроком до трех лет.

Модель создана на платформе DMO и оборудована 2,0-литровым турбодвигателем, а также двумя электромоторами, которые в совокупности развивают 748 л.с. Автомобиль способен преодолевать до 125 км на электротяге, имеет полный привод и вариатор.

BYD Leopard 8

BYD Leopard 8 оснащен особой подвеской Cloud-P, обеспечивающей переменный клиренс, который достигает 310 мм для различных дорожных условий. Углы въезда и съезда составляют соответственно 34 и 35 градусов, в то время как в обычных настройках клиренс Leopard 8 равен 220 мм (с углом въезда 29 градусов и углом съезда 18 градусов).

Интерьер внедорожника на семи местах отделан кожей, а сиденья поддерживают подогрев, вентиляцию и массаж.

BYD Leopard 8

Комплектация включает систему ночного видения, панорамную крышу, премиальную аудиосистему, а также ассистенты автоматической парковки, контроля полосы, предотвращения столкновений и мониторинга усталости водителя.

Интерьер BYD Leopard 8

Внутри установлены 12,3-дюймовая ЖК-панель приборов, 17,3-дюймовый экран для водителя и еще один 12,3-дюймовый сенсорный экран для переднего пассажира. Leopard 8 также предлагает 50-дюймовый проекционный дисплей дополненной реальности. За работу информационно-развлекательной системы отвечает специально разработанный чип BYD9000.

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Источник: SpeedMe