Эти добротные кроссоверы в России покупают лучше всего

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Рольф: самым популярным кроссовером с пробегом стал Volkswagen Tiguan II

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Наиболее популярным автомобилем в сегменте SUV с пробегом у российских водителей стал Volkswagen Tiguan II поколения, выпускавшийся в 2016-2023 годах.

Об этом сообщил директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань. Он уточнил, что в первом квартале 2025 года на долю этой модели пришлась 91 продажа компании, а средняя цена «второго» Тигуана с пробегом составила 2 291 470 рублей.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Кроссоверы с пробегом, топ-5 в первом квартале 2025 года (данные «Рольф»):

  • Volkswagen Tiguan II (2016-2021) – 91 шт., 2 291 470 рублей
  • Mitsubishi Outlander III Рестайлинг 3 (2018-2025) – 60 шт., 2 076 000 рублей
  • Hyundai Creta I (2016-2020) – 59 шт., 1 503 975 рублей
  • Mazda CX-5 II (2017-2021) – 56 шт., 2 580 103 рубля
  • Skoda Kodiaq I (2016-2022), 52 шт., 2 360 596 рублей.

На шестой строчке рейтинга – модель подороже: BMW X5 III (F15) 2013-2018 годов выпуска с результатом 45 продаж и средней ценой 3 327 800 рублей. Зато сразу следом за ним – напротив, куда более бюджетный вариант: Nissan Qashqai II (2013-2019) с 44 продажами и ценой 1 420 637 рублей. Восьмая позиция – у его «родственника» Nissan X-Trail III (2013-2019), который в первом квартале также приобрели 44 автомобилиста, но средняя цена оказалась чуть выше, 1 604 502 рубля.

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А девятое место досталось... представителю китайского автопрома! Geely Coolray I (2019-2024) с пробегом купили 38 человек по средней цене 1 644 092 рубля.

Замкнул топ-10 Audi Q7 II (4M) (2015-2019) с результатом 35 продаж и ценником 4 035 969 рублей. Отметим занявшую четвертую строчку Мазду CX-5 – эта модель стала наиболее быстро продаваемой моделью рейтинга: средний срок продажи таких машин составляет чуть более 30 дней.

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Иннокентий Кишкурно
02.05.2025 
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+68