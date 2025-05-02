Эти добротные кроссоверы в России покупают лучше всего

Рольф: самым популярным кроссовером с пробегом стал Volkswagen Tiguan II

Наиболее популярным автомобилем в сегменте SUV с пробегом у российских водителей стал Volkswagen Tiguan II поколения, выпускавшийся в 2016-2023 годах.

Об этом сообщил директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань. Он уточнил, что в первом квартале 2025 года на долю этой модели пришлась 91 продажа компании, а средняя цена «второго» Тигуана с пробегом составила 2 291 470 рублей.

Кроссоверы с пробегом, топ-5 в первом квартале 2025 года (данные «Рольф»):

Volkswagen Tiguan II (2016-2021) – 91 шт., 2 291 470 рублей

Mitsubishi Outlander III Рестайлинг 3 (2018-2025) – 60 шт., 2 076 000 рублей

Hyundai Creta I (2016-2020) – 59 шт., 1 503 975 рублей

Mazda CX-5 II (2017-2021) – 56 шт., 2 580 103 рубля

Skoda Kodiaq I (2016-2022), 52 шт., 2 360 596 рублей.

На шестой строчке рейтинга – модель подороже: BMW X5 III (F15) 2013-2018 годов выпуска с результатом 45 продаж и средней ценой 3 327 800 рублей. Зато сразу следом за ним – напротив, куда более бюджетный вариант: Nissan Qashqai II (2013-2019) с 44 продажами и ценой 1 420 637 рублей. Восьмая позиция – у его «родственника» Nissan X-Trail III (2013-2019), который в первом квартале также приобрели 44 автомобилиста, но средняя цена оказалась чуть выше, 1 604 502 рубля.

А девятое место досталось... представителю китайского автопрома! Geely Coolray I (2019-2024) с пробегом купили 38 человек по средней цене 1 644 092 рубля.

Замкнул топ-10 Audi Q7 II (4M) (2015-2019) с результатом 35 продаж и ценником 4 035 969 рублей. Отметим занявшую четвертую строчку Мазду CX-5 – эта модель стала наиболее быстро продаваемой моделью рейтинга: средний срок продажи таких машин составляет чуть более 30 дней.