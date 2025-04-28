В приюте для животных «Ржевка» прошла акция волонтеров «Газпромнефть-СМ»

Волонтеры «Газпромнефть – смазочные материалы» провели акцию в поддержку Фонда «Ржевка» имени Вельяминова в Санкт-Петербурге

Сотрудники помогли со сбором всего необходимого для ежедневного ухода за питомцами, который включает специализированное питание, лечение и обустройство комфорта. К благотворительному мероприятию в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть» присоединились специалисты как из Петербурга, так и из Москвы.

В числе подопечных Фонда «Ржевка» имени Вельяминова более 200 животных. Питомцы с хроническими заболеваниями получили редкое лечебное питание и медикаменты. Сотрудники «Газпромнефть-СМ» помогли с выгулом собак, одним из самых трудозатратных процессов, который ежедневно требует времени и сил команды.

«Ржевка» работает с 2006 года и принимает животных, которые остались без хозяев. Среди них возрастные подопечные, которым более 15 лет, животные-инвалиды, а также те, кто нуждается в длительной реабилитации. Учреждение существует за счет пожертвований и волонтерской помощи.

Весь уход за питомцами, от лечения и вакцинации до уборки вольеров и выгула, обеспечивают сотрудники и волонтеры. Команда приюта знает по имени каждое животное, ведет его историю с момента поступления и помогает найти дом.

«Волонтерская помощь приютам — это об уважении к жизни в любом ее проявлении. Уход за животными требует не только ресурсов, но и большого терпения, ответственности, человеческого тепла. Мы искренне благодарны людям, которые каждый день создают атмосферу поддержки там, где она особенно нужна. Включаясь в такие инициативы, мы подтверждаем важный для нас принцип — ценность жизни начинается с простого: замечать тех, кто рядом и нуждается в заботе, – заявил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

«Мы стараемся, чтобы в нашем приюте ни одна собака не осталась без прививки, ни одна кошка — без имени. Все, что у нас есть, построено силами волонтеров, сотрудников и тех, кто нас поддерживает. И мы благодарны компаниям и людям, которые нас замечают. Внимание — это подтверждение, что мы не одни» – отметила директор приюта «Ржевка» Лидия Бекина.

«Родные города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее цель – улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов в ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению целей национального развития.