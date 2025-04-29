Исследование: кто и зачем покупает новые автомобили в России

САППА РОМИР зафиксировало рост ежемесячного дохода у домохозяйств, приобретающих автомобили большинства брендов, за исключением Geely и Lada

Наибольший прирост дохода отмечен у владельцев Omoda и Haval. Самые высокие доходы по-прежнему у владельцев Exeed.

Средний ежемесячный доход домохозяйства при покупке нового авто составляет: Exeed – 197 тыс. руб., Tank – 193 тыс. руб., Omoda – 181 тыс. руб., Haval – 174 тыс. руб.

Социально-демографический профиль

Около 60% покупают новый автомобиль на замену старому, 33% приобретают первый автомобиль. Лишь 8% покупают в дополнение к имеющемуся, в основном это владельцы Exeed и Tank.

Около 60% оплачивают покупку из собственных сбережений, 42% берут кредит. Снижение привлекательности кредитов привело к увеличению доли покупателей, использующих собственные средства.

Людмила Фукова (РОМИР) отметила корреляцию между доходами и выбором марки, а также трансформацию модели потребительского финансирования из-за высоких процентных ставок.