Почему не стоит самим подкрашивать автомобильные номера

Номерные знаки должны легко читаться с расстояния не менее 20 метров

Даже у самых аккуратных автовладельцев со временем тускнеют или облезают номерные знаки. Причина – погодные условия, грязь, дорожные реагенты. По правилам, номер должен легко читаться с расстояния не менее 20 метров. Если он поврежден и распознать его сложно – это уже нарушение. Водителю грозит штраф от 250 до 500 рублей. Поэтому за внешним состоянием номеров стоит следить так же внимательно, как и за техническим состоянием машины. Как их обновить, мы разбирались вместе со специалистами издания Pravda.Ru.

Можно ли подкрасить номер самому?

На первый взгляд, идея подкрасить облупившуюся краску кажется разумной – вроде бы ничего страшного. В действительности это запрещено, так как нарушается ГОСТ по изготовлению номеров, любое вмешательство приравнивается к подделке документов, а штраф может достигать 5000 рублей или даже обернуться лишением прав до трех месяцев.

Такое строгое отношение объясняется просто: номера покрываются световозвращающей краской и защищаются голограммами. Самодельная покраска делает их нечитаемыми для камер.

Как законно решить проблему?

Есть три официальных способа:

заказать новые номера в ГИБДД (госпошлина около 2000 рублей плюс стоимость табличек)

оформить дубликаты в лицензированной компании (от 500 до 1500 рублей, занимает около 10 минут)

заменить номера по гарантии (обычно действует 2–3 года в зависимости от региона).