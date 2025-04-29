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Почему не стоит самим подкрашивать автомобильные номера

Номерные знаки должны легко читаться с расстояния не менее 20 метров

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Даже у самых аккуратных автовладельцев со временем тускнеют или облезают номерные знаки. Причина – погодные условия, грязь, дорожные реагенты. По правилам, номер должен легко читаться с расстояния не менее 20 метров. Если он поврежден и распознать его сложно – это уже нарушение. Водителю грозит штраф от 250 до 500 рублей. Поэтому за внешним состоянием номеров стоит следить так же внимательно, как и за техническим состоянием машины. Как их обновить, мы разбирались вместе со специалистами издания Pravda.Ru.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Можно ли подкрасить номер самому?

На первый взгляд, идея подкрасить облупившуюся краску кажется разумной – вроде бы ничего страшного. В действительности это запрещено, так как нарушается ГОСТ по изготовлению номеров, любое вмешательство приравнивается к подделке документов, а штраф может достигать 5000 рублей или даже обернуться лишением прав до трех месяцев.

Такое строгое отношение объясняется просто: номера покрываются световозвращающей краской и защищаются голограммами. Самодельная покраска делает их нечитаемыми для камер.

Как законно решить проблему?

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Есть три официальных способа:

  • заказать новые номера в ГИБДД (госпошлина около 2000 рублей плюс стоимость табличек)
  • оформить дубликаты в лицензированной компании (от 500 до 1500 рублей, занимает около 10 минут)
  • заменить номера по гарантии (обычно действует 2–3 года в зависимости от региона).

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Алексеева Елена
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС
29.04.2025 
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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