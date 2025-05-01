Курьеров обязали передвигаться только на сертифицированном транспорте

В Москве с 1 мая вступили в силу требования, предъявляемые к транспорту курьеров

С 1 мая 2025 года в Москве вступают в силу новые требования к транспорту курьеров.

Согласно Единому стандарту курьерских сервисов, утвержденному Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, велосипеды и электросамокаты, используемые для доставки, должны быть сертифицированы.

Кроме того, курьерский транспорт должен быть оснащен системой автоматического снижения скорости при въезде в так называемые «медленные зоны» – пешеходные улицы, парки и скверы. Это нововведение направлено на повышение безопасности горожан.

Единый стандарт курьерских сервисов охватывает несколько направлений: проверку личности, требования к внешнему виду курьеров, их транспорту и доставочной сумке. Постепенное внедрение новых норм уже началось: с мая 2024 года введены требования к форме курьеров, а с октября 2024 года начало действовать правило обязательного наличия номерных знаков и светоотражающих элементов на одежде и сумке доставщика.

Сертификация и техническое оснащение транспорта стали обязательными с 1 мая 2025 года. Весь рабочий день на транспорте курьера должны быть включены световые приборы, сами курьеры обязаны носить одежду со светоотражающими элементами – для улучшения видимости на дороге, особенно в темное время суток.

Номерные знаки на сумке курьера помогут идентифицировать его при личной передаче заказа, а крупные номера на транспорте позволят фиксировать нарушения ПДД с помощью камер и обеспечат прозрачность передвижения по городу.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: mbm.mos.ru