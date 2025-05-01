#
80 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Гранта получила две новые топ-версии
1 мая
Гранта получила две новые топ-версии
АВТОВАЗ запустил продажи обновленных...
Гиперкар Speirling с системой Downforce-on-Demand
1 мая
Этот автомобиль способен ездить по потолку: прорывная и зрелищная технология
McMurtry Automotive испытала гиперкар Speirling...
«Белджи» выпустил юбилейный автомобиль под собственной маркой
1 мая
«Белджи» выпустил юбилейный автомобиль под собственной маркой
90-тысячным автомобилем под брендом Belgee стал...

Курьеров обязали передвигаться только на сертифицированном транспорте

В Москве с 1 мая вступили в силу требования, предъявляемые к транспорту курьеров

Рекомендуем
Как сэкономить на проезде по платным дорогам — все способы

С 1 мая 2025 года в Москве вступают в силу новые требования к транспорту курьеров.

Согласно Единому стандарту курьерских сервисов, утвержденному Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, велосипеды и электросамокаты, используемые для доставки, должны быть сертифицированы.

Кроме того, курьерский транспорт должен быть оснащен системой автоматического снижения скорости при въезде в так называемые «медленные зоны» – пешеходные улицы, парки и скверы. Это нововведение направлено на повышение безопасности горожан.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Единый стандарт курьерских сервисов охватывает несколько направлений: проверку личности, требования к внешнему виду курьеров, их транспорту и доставочной сумке. Постепенное внедрение новых норм уже началось: с мая 2024 года введены требования к форме курьеров, а с октября 2024 года начало действовать правило обязательного наличия номерных знаков и светоотражающих элементов на одежде и сумке доставщика.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Сертификация и техническое оснащение транспорта стали обязательными с 1 мая 2025 года. Весь рабочий день на транспорте курьера должны быть включены световые приборы, сами курьеры обязаны носить одежду со светоотражающими элементами – для улучшения видимости на дороге, особенно в темное время суток.

Номерные знаки на сумке курьера помогут идентифицировать его при личной передаче заказа, а крупные номера на транспорте позволят фиксировать нарушения ПДД с помощью камер и обеспечат прозрачность передвижения по городу.

Источник: mbm.mos.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Олег Елков/ТАСС
Количество просмотров 16
01.05.2025 
Фото:Олег Елков/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0