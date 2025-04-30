#
80 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Неверные привычки в обслуживании автомобиля, распространенные даже среди опытных водителей
30 апреля
Неверные привычки в обслуживании автомобиля, распространенные даже среди опытных водителей
Распространенные мифы об уходе за автомобилем,...
Российские гонки на выносливость — календарь сезона!
30 апреля
Российские гонки на выносливость — календарь сезона!
Первая гонка российской серии REC пройдет 24...
Покупатели в выгоде – у дилеров избыток машин и возможны скидки
30 апреля
Покупатели в выгоде – у дилеров избыток машин и возможны скидки
Затоваренность на рынке: новые машины...

Время пришло: теперь уже продавцы бегают за покупателями машин

Скидки на новые автомобили в России достигли рекордных 21%

Рекомендуем
Эксперты разобрали утильсбор: чего ждать водителям после 1 мая

Машин на складах дилеров скопилось так много, что средний размер скидки на новый автомобиль в России в первом квартале 2025 года достиг 21%, сообщает Авто.ру. Оценка. Почти 91% дилерских объявлений содержат предложения с различными скидками. Чаще всего они включают бонусы за оформление кредита (в среднем 11%), участие в программе трейд-ин (7%) и покупку полиса каско (2%). На рынке усиливается позиция покупателей: дилеры все активнее предлагают специальные условия. В некоторых случаях скидки достигают 50% от стоимости автомобиля.

Наиболее крупные медианные скидки зафиксированы в Москве (23%) и Санкт-Петербурге (24%), минимальные – в Башкортостане (15%), Ростовской области (16%) и Татарстане (19%).

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

В отдельных регионах, таких как Самарская, Ростовская и Свердловская области, максимальные скидки достигали 39–44%. Эксперты советуют обратить внимание на автомобили прошлогоднего выпуска – дилеры охотнее делают на них дополнительные уступки. Это может быть выгоднее даже с учетом стандартных бонусов за кредит, трейд-ин и страховку.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Cреди отечественных моделей медианная скидка составила 19% для Lada Granta и Niva Travel, 20% – для Lada Vesta. Для иностранных моделей скидки оказались выше: 17% для Haval Jolion, 26% – для Chery Tiggo 4 Pro и 27% – для Chery Tiggo 7 Pro Max.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
30.04.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0