Время пришло: теперь уже продавцы бегают за покупателями машин

Скидки на новые автомобили в России достигли рекордных 21%

Машин на складах дилеров скопилось так много, что средний размер скидки на новый автомобиль в России в первом квартале 2025 года достиг 21%, сообщает Авто.ру. Оценка. Почти 91% дилерских объявлений содержат предложения с различными скидками. Чаще всего они включают бонусы за оформление кредита (в среднем 11%), участие в программе трейд-ин (7%) и покупку полиса каско (2%). На рынке усиливается позиция покупателей: дилеры все активнее предлагают специальные условия. В некоторых случаях скидки достигают 50% от стоимости автомобиля.

Наиболее крупные медианные скидки зафиксированы в Москве (23%) и Санкт-Петербурге (24%), минимальные – в Башкортостане (15%), Ростовской области (16%) и Татарстане (19%).

В отдельных регионах, таких как Самарская, Ростовская и Свердловская области, максимальные скидки достигали 39–44%. Эксперты советуют обратить внимание на автомобили прошлогоднего выпуска – дилеры охотнее делают на них дополнительные уступки. Это может быть выгоднее даже с учетом стандартных бонусов за кредит, трейд-ин и страховку.

Cреди отечественных моделей медианная скидка составила 19% для Lada Granta и Niva Travel, 20% – для Lada Vesta. Для иностранных моделей скидки оказались выше: 17% для Haval Jolion, 26% – для Chery Tiggo 4 Pro и 27% – для Chery Tiggo 7 Pro Max.