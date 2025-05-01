Тюнинг и скорость: как прошла выставка Auto Tuning Show 2025

19–20 апреля 2025 года в КВЦ «Патриот» состоялось яркое и громкое событие автомобильного сезона – выставка Auto Tuning Show 2025

На площади более 10 000 квадратных метров собрали более 200 уникальных автомобилей, которые порадовали любителей тюнинга.

Автомобили, которые впечатляют

Выставка стала настоящей площадкой для демонстрации разнообразия стилей и направлений в мире автотюнинга. Гости смогли увидеть и ультрасовременные тюнингованные машины, и редкие винтажные экспонаты.

«Электроволга» - советская классика, переосмысленная в духе современных технологий.

Редкая и тщательно восстановленная Audi S4 .

Ярко-алая «Чайка» на золотых дисках, представленная на стенде Power Wheels.

Уникальный проект «Волгатти» , гибрид BMW 6 Series и «Волги», созданный инженерами мастерской «Лихой топор». Машина внешне напоминает Bugatti и разрабатывалась несколько лет.

Любителей брутального стиля вдохновили мощные внедорожники со стенда Jeep Custom.

Японские спортивные «боевые корчи» от команды Time Up, сочетающие атмосферу уличных гонок и хулиганский стиль.

Адреналин и драйв – дрифт-шоу и танцевальный баттл

Одним из главных развлечений для посетителей стало дрифт-шоу, где профессиональные пилоты демонстрировали мастерство управления автомобилями на пределе возможностей.

Особой популярностью пользовалось дрифт-такси – возможность прокатиться по трассе с опытным пилотом, ощутив настоящий гоночный адреналин. Каждый участник был надежно пристегнут ремнями безопасности и экипирован шлемом. Те, кто попробовал это приключение, единодушно признавались, что эмоций им хватит надолго.

Кроме того, гости могли принять участие в конкурсах с ценными призами, включая брендированную одежду, а также посоревноваться в замере самого громкого выхлопа.

Второй день выставки ознаменовался танцевальным баттлом Hit Bit Battle, где девушки продемонстрировали разнообразные танцевальные стили, заряжая зал энергией и драйвом.

Обсуждение будущего тюнинга

Также 20 апреля прошла пресс-конференция, на которой эксперты обсудили актуальные проблемы и перспективы развития автотюнинга в России.

Дмитрий Санников, владелец детейлинг-сервиса Pro Service, отметил: «Наша задача - поддерживать отечественное производство и развивать тюнинг в стране. Многие современные тенденции зарождаются именно у нас, и мы видим большой потенциал в популяризации этого направления среди молодежи, в том числе с помощью 3D-принтеров».

Итоги и награждения

Завершилось Auto Tuning Show 2025 церемонией награждения лучших участников в 12 номинациях, среди которых были и гоночные авто, и лучший японский тюнинг, и советская классика, а также лучший звук выхлопа и многие другие. Победители получили полезные призы, которые помогут им сделать свои автомобили ещё круче.

Заключение

Auto Tuning Show 2025 подтвердило: тюнинг в России жив и развивается, объединяя людей, увлеченных скоростью, стилем и техническим совершенством. Следите за новостями – в следующем году нас ждет еще больше драйва, ярких проектов и незабываемых эмоций!