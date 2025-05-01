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Флагманский кроссовер Volvo обновился: что изменилось и ждать ли новых версий в России?

Volvo представила в Китае обновленный XC90 2025 года по цене от 5,4 млн рублей

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Компания Volvo официально представила обновленный флагманский кроссовер XC90 2025 года для китайского рынка. Его стартовая цена составляет 479 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 65 тысячам долларов или 5,4 млн рублей.

Внешний вид нового XC90 сохраняет характерные черты скандинавского стиля и не отличается от модели 2024 года. Внутри кроссовера установлена цифровая панель приборов и медиасистема с большим вертикальным экраном, в которую интегрирован магазин приложений от Huawei.

Обновленный Volvo XC90 2025
Обновленный Volvo XC90 2025

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

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Кроме того, внедорожник оснащен системой мониторинга слепых зон, круговым обзором и различными помощниками для водителя.

Салон выполнен с использованием натуральной кожи Nordico, а в более дорогих комплектациях доступна акустическая система Bowers & Wilkins, новая «хрустальная» ручка переключения передач и беспроводная зарядка для телефона.

Обновленный Volvo XC90 2025
Обновленный Volvo XC90 2025

Размеры Volvo XC90 составляют 4953 x 1958 x 1778 мм. Также покупателям предложат различные версии силовых установок, в том числе подключаемый гибрид T8, а также бензиновые варианты B5 и B6. Все модели оснащены 2,0-литровым турбированным двигателем с 48-вольтовой надстройкой.

Интерьер обновленного Volvo XC90 2025
Интерьер обновленного Volvo XC90 2025

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Версия B5 развивает мощность 184 кВт (250 л.с.) и крутящий момент 350 Нм, версия B6 — 220 кВт (299 л.с.) и 420 Нм. Подключаемый гибрид демонстрирует мощность 335 кВт (455 л.с.) и 709 Нм, а на чистом электричестве может проехать до 70 километров.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Volvo
Количество просмотров 15
01.05.2025 
Фото:Volvo
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