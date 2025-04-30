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Повышение ставок утильсбора отложили до лета

Авто.ру: с 1 мая правила расчета ставок утильсбора в России не изменятся

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С 1 мая правила расчета ставок утильсбора на автомобили, ввозимые из стран ЕАЭС, не будут меняться, пишет журнал Авто.ру. По предварительной информации, повышение ставок отложили до лета, пока они останутся на прежнем уровне.

Последний раз утильсбор повышали 1 января 2025 года. Это было второе повышение в рамках стратегии долгосрочной корректировки ставок, рассчитанной до 2030 года.

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Минпромторг планировал изменить правила расчета утильсбора для автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС, с мая 2025 года. Новая формула должна была учитывать расходы плательщика сбора и среднюю цену автотранспорта, что закроет возможность оплаты утильсбора по сниженным таможенным ставкам соседних стран.

Доходы казны от утилизационного сбора за прошлый год составили более триллиона рублей, что в 1,7 раза больше показателей 2023 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

Источник: Авто.ру

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
30.04.2025 
Фото:Depositphotos
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