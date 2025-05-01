Этот автомобиль способен ездить по потолку: прорывная и зрелищная технология

McMurtry Automotive испытала гиперкар Speirling с системой Downforce-on-Demand

Компания McMurtry Automotive подтвердила концепцию, согласно которой автомобиль с достаточной прижимной силой может передвигаться по потолку, продемонстрировав это на видео с испытаниями гиперкара Speirling.

В уникальном эксперименте автомобиль прошел участок пути, будучи размещенным вверх колёсами на специальном вращающемся стенде.

Гиперкар Speirling с системой Downforce-on-Demand

Speirling оборудован системой воздушных турбин, создающих мощный поток воздуха под днищем, известной как Downforce-on-Demand. Эта система генерирует около 2 тонн прижимной силы, что превышает вес автомобиля в 998 кг. В результате, гиперкар мощностью в 1000 л.с. смог успешно провести испытание.





В ходе теста Speirling был перевернут колёсами вверх на стенде, и после активации турбин на 23 000 об/мин пилот-испытатель Томас Йейтс смог управлять автомобилем, проехав несколько метров по металлической платформе, которая в этот момент служила «потолком». Гиперкар остановился самостоятельно, что подтвердило эффективность технологии.

Эти возможности гиперкара обеспечиваются не только мощным двигателем, но и системой Downforce-on-Demand, которая значительно повышает динамику разгона и другие характеристики. Интересно, что традиционные болиды Формулы 1, которые могли бы генерировать необходимую прижимную силу, не могут осуществить аналогичный маневр из-за конструктивных особенностей их двигателей.

Speirling имеет и другие достижения: в 2022 году прототип, пилотируемый Максом Чилтоном, установил рекорд на трассе Goodwood Hillclimb, пройдя 1.16-мильную дистанцию за 39,08 секунды, улучшив своё предыдущее время более чем на две секунды.

Гиперкар Speirling с системой Downforce-on-Demand

Система Downforce-On-Demand – это не просто маркетинговый ход, а реальная технология, которая обеспечила Speirling выдающиеся характеристики. McMurtry Automotive также планирует запустить ограниченную серию гиперкара Speirling PURE в количестве 100 экземпляров, который сохранит все ключевые функции своего прототипа.

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Источник: jalopnik.com