Стало известно на сколько GAC GS8 Traveller дороже прежней топовой версии
Представлен кроссовер GAC GS8 в комплектации Traveller
GAC GS8 в комплектации Traveller отличается внешним декором. Заменены решетка радиатора, бамперы, колеса, боковые накладки (+26 мм к ширине). Появились отдельные противотуманки.
Интерьер GS8 Traveller стандартный. Из оборудования добавили вентиляцию передних сидений и встроенный видеорегистратор. А вот автопарковщика и функцию светового приветствия убрали. Новая версия дороже прежней топовой на 100 тысяч рублей и пока еще укладывается в 5 млн рублей.
GAC GS8. Цена в России от 4 949 000 ₽
Сзади «путешественника» легко узнать по небольшому кофру на пятой двери. В нем удобно держать дорожные мелочи. Аналогичным щеголяет Haval H9. Длина кроссовера из-за «рюкзачка» выросла на 130 мм, но дополнительных неудобств при парковке это не доставит.
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Фото:Константин Якубов
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18.05.2025
Фото:Константин Якубов
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