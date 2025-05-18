Стало известно на сколько GAC GS8 Traveller дороже прежней топовой версии

Представлен кроссовер GAC GS8 в комплектации Traveller

GAC GS8 в комплектации Traveller отличается внешним декором. Заменены решетка радиатора, бамперы, колеса, боковые накладки (+26 мм к ширине). Появились отдельные противотуманки.

Интерьер GS8 Traveller стандартный. Из оборудования добавили вентиляцию передних сидений и встроенный видеорегистратор. А вот автопарковщика и функцию светового приветствия убрали. Новая версия дороже прежней топовой на 100 тысяч рублей и пока еще укладывается в 5 млн рублей.

GAC GS8. Цена в России от 4 949 000 ₽

Сзади «путешественника» легко узнать по небольшому кофру на пятой двери. В нем удобно держать дорожные мелочи. Аналогичным щеголяет Haval H9. Длина кроссовера из-за «рюкзачка» выросла на 130 мм, но дополнительных неудобств при парковке это не доставит.