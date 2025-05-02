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Hyundai выпустила новый уникальный внедорожник

Hyundai Palisade XRT Pro: улучшенные характеристики и доработки для бездорожья

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Компания Hyundai представила Palisade XRT Pro 2026 года – первую машину в линейке XRT Pro, ориентированную на клиентов, увлекающихся бездорожьем. Эта модель отличается от стандартной версии Palisade 2026 года измененной решеткой радиатора, фаркопом и уникальным дизайном передней части.

Внутри автомобиля установлены сиденья из искусственной кожи H-Tex с функциями подогрева и вентиляции, аудиосистема Bose на 14 динамиков, а также фоновая подсветка и электроприводной люк.

Hyundai Palisade XRT Pro
Hyundai Palisade XRT Pro
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Palisade XRT Pro обладает эксклюзивным задним электронным дифференциалом повышенного трения (eLSD), увеличенным дорожным просветом в 214 мм (на 26 мм больше, чем у обычной версии) и улучшенными углами въезда и съезда — 20,5° и 22,4° соответственно.

Автомобиль комплектуется вездеходными шинами 255/60 R18, системой полного привода HTRAC и новыми режимами для движения по грунту, песку, снегу и прицепу.

Также предусмотрены системы управления торможением на спуске, контроля слепых зон, кругового обзора и отображения наклона и высоты в реальном времени.

Hyundai Palisade XRT Pro
Hyundai Palisade XRT Pro

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Под капотом Hyundai XRT Pro установлен новый 3,5-литровый атмосферный V6, который развивает 287 л.с. Модель оснащена 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и имеет буксировочную способность около 2,3 тонны.

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Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | ITHome
Количество просмотров 6
02.05.2025 
Фото:Unsplash | ITHome
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