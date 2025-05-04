Китайский кроссовер продемонстрировал феноменальную стойкость: подробности

Chery Tiggo 8 CSH выдержал 72 часа под нагрузкой в 11,5 тонн

Китайская компания Chery провела тест на жесткость конструкции своего гибридного кроссовера Tiggo 8 CSH, соорудив «автомобильную башню» из семи машин, высота которой составила 12 метров.

Целью испытания стало установить прочность кузова. Первый автомобиль в конструкции выдержал нагрузку в 11,5 тонн, и после 72 часов не показал признаков деформации.

В компании отметили, что в изготовлении Tiggo 8 CSH используется высокопрочная сталь, из которой состоит более 65% кузова, а автомобиль оборудован 10 подушками безопасности и 19 системами помощи на базе ADAS.

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Источник: Газета.Ru