Китайский кроссовер продемонстрировал феноменальную стойкость: подробности
Chery Tiggo 8 CSH выдержал 72 часа под нагрузкой в 11,5 тонн
Китайская компания Chery провела тест на жесткость конструкции своего гибридного кроссовера Tiggo 8 CSH, соорудив «автомобильную башню» из семи машин, высота которой составила 12 метров.
Целью испытания стало установить прочность кузова. Первый автомобиль в конструкции выдержал нагрузку в 11,5 тонн, и после 72 часов не показал признаков деформации.
В компании отметили, что в изготовлении Tiggo 8 CSH используется высокопрочная сталь, из которой состоит более 65% кузова, а автомобиль оборудован 10 подушками безопасности и 19 системами помощи на базе ADAS.
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Источник: Газета.Ru
Фото:Chery
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04.05.2025
Фото:Chery
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