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Китайский кроссовер продемонстрировал феноменальную стойкость: подробности

Chery Tiggo 8 CSH выдержал 72 часа под нагрузкой в 11,5 тонн

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Китайская компания Chery провела тест на жесткость конструкции своего гибридного кроссовера Tiggo 8 CSH, соорудив «автомобильную башню» из семи машин, высота которой составила 12 метров.

Целью испытания стало установить прочность кузова. Первый автомобиль в конструкции выдержал нагрузку в 11,5 тонн, и после 72 часов не показал признаков деформации.


15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

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В компании отметили, что в изготовлении Tiggo 8 CSH используется высокопрочная сталь, из которой состоит более 65% кузова, а автомобиль оборудован 10 подушками безопасности и 19 системами помощи на базе ADAS.

Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:Chery
Количество просмотров 1
04.05.2025 
Фото:Chery
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