Москвичи требуют запрета самокатов и мопедов

На Патриарших жители собирают подписи с требованием запрещать самокаты с 21:00

В Москве, в районе Патриаршие пруды, местные жители начали сбор подписей для обращения к мэру Сергею Собянину с просьбой ввести запрет на использование электросамокатов, мопедов и мотоциклов.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», жители требуют ограничить движение этих транспортных средств на территории района, особенно в вечернее и ночное время – с 21:00 до 8:00.

По мнению москвичей, самокаты часто создают неудобства, затрудняя проезд и доступ к домам, а также вызывают повышенный уровень шума, мешая отдыхающим. Кроме этого, жители выражают тревогу по поводу своей безопасности из-за возможного столкновения с этими транспортными средствами на узких тротуарах.

Сбор подписей продлится до середины мая 2025 года, после чего петиция будет отправлена в мэрию.

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Источник: Telegram-канал «Осторожно, Москва»