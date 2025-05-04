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Москвичи требуют запрета самокатов и мопедов

На Патриарших жители собирают подписи с требованием запрещать самокаты с 21:00

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В Москве, в районе Патриаршие пруды, местные жители начали сбор подписей для обращения к мэру Сергею Собянину с просьбой ввести запрет на использование электросамокатов, мопедов и мотоциклов.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», жители требуют ограничить движение этих транспортных средств на территории района, особенно в вечернее и ночное время – с 21:00 до 8:00.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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По мнению москвичей, самокаты часто создают неудобства, затрудняя проезд и доступ к домам, а также вызывают повышенный уровень шума, мешая отдыхающим. Кроме этого, жители выражают тревогу по поводу своей безопасности из-за возможного столкновения с этими транспортными средствами на узких тротуарах.

Сбор подписей продлится до середины мая 2025 года, после чего петиция будет отправлена в мэрию.

Источник: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

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Лежнин Роман
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 7
04.05.2025 
Фото:АГН «Москва»
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