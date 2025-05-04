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В России снова можно купить надежный и просторный кроссовер Renault: известна цена

В автосалоне Владивостока появился новый Renault Koleos за 4,5 млн рублей

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Несмотря на то, что официальные поставки автомобилей Renault в Россию отсутствуют уже три года, отдельные экземпляры все же находятся в продаже.

Примером этому служит новый кроссовер Koleos, который предлагается в одном из мультибрендовых автосалонов во Владивостоке по цене 4 500 000 рублей.

Renault Koleos
Renault Koleos
15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Вместе с этим автомобилем, представленным в богатой комплектации, автосалон щедро предлагает бесплатное техническое обслуживание, полную мойку и годовую техническую гарантию.

Кроссовер 2022 года обладает такими характеристиками, как полуцифровая приборная панель, крупный сенсорный экран мультимедийной системы в вертикальном формате, четыре USB-порта (по два спереди и сзади), двухзонный климат-контроль, отделка кожей, панорамная крыша с люком и электропривод багажника.

Судя по фотографиям, автомобиль оснащен системой запуска двигателя с кнопки и бесключевым доступом, а также «зимним пакетом» с подогревами передних сидений, руля и зеркал.

Интерьер Renault Koleos
Интерьер Renault Koleos

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Под капотом у модели установлен 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 171 л.с., который работает в паре с вариатором и системой полного привода All Mode 4×4 i. Двигатель отличается надежным цепным ГРМ и чугунными гильзами в алюминиевой головке блока цилиндров, а вариатор JF016E разработан японской компанией Jatco.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 9
04.05.2025 
Фото:Renault
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