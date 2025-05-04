В России снова можно купить надежный и просторный кроссовер Renault: известна цена

В автосалоне Владивостока появился новый Renault Koleos за 4,5 млн рублей

Несмотря на то, что официальные поставки автомобилей Renault в Россию отсутствуют уже три года, отдельные экземпляры все же находятся в продаже.

Примером этому служит новый кроссовер Koleos, который предлагается в одном из мультибрендовых автосалонов во Владивостоке по цене 4 500 000 рублей.

Renault Koleos

Вместе с этим автомобилем, представленным в богатой комплектации, автосалон щедро предлагает бесплатное техническое обслуживание, полную мойку и годовую техническую гарантию.

Кроссовер 2022 года обладает такими характеристиками, как полуцифровая приборная панель, крупный сенсорный экран мультимедийной системы в вертикальном формате, четыре USB-порта (по два спереди и сзади), двухзонный климат-контроль, отделка кожей, панорамная крыша с люком и электропривод багажника.

Судя по фотографиям, автомобиль оснащен системой запуска двигателя с кнопки и бесключевым доступом, а также «зимним пакетом» с подогревами передних сидений, руля и зеркал.

Интерьер Renault Koleos

Под капотом у модели установлен 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 171 л.с., который работает в паре с вариатором и системой полного привода All Mode 4×4 i. Двигатель отличается надежным цепным ГРМ и чугунными гильзами в алюминиевой головке блока цилиндров, а вариатор JF016E разработан японской компанией Jatco.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автоновости дня