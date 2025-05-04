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Популярный в России кроссовер получит полноприводную версию

Старт продаж кроссовера GAC GS4 с полным приводом намечен на лето 2024 года

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Ранее сообщалось о том, что компания GAC разрабатывает версию кроссовера GS4 с полным приводом для рынка России.

Теперь появились новые детали: согласно источникам из дилерского сообщества, топовая версия модели получит панорамную крышу и электрический привод задней двери.

GAC GS4
GAC GS4
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Ожидается, что продажи полноприводного GAC GS4 начнутся летом. В самой GAC относятся к этой информации с осторожностью, отметив, что «изучают такую возможность».

На данный момент GAC GS4 доступен в стране только в одной конфигурации с передним приводом по цене 3,0 миллиона рублей.

Интерьер GAC GS4
Интерьер GAC GS4

Под капотом у него 1,5-литровый двигатель мощностью 170 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой коробкой-роботом. Габариты кроссовера составляют 4685 × 1901 × 1690 мм, а колесная база – 2750 мм.

Источник: Китайские автомобили

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Лежнин Роман
Фото:GAC
Количество просмотров 5
04.05.2025 
Фото:GAC
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