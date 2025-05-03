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Стала известна цена нового полноприводного кроссовера в РФ

Haval F7x тульской сборки на российском рынке оценили в 3,5 млн рублей

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Российский автомобильный рынок пополнился новым игроком – полноприводным купе-кроссовером Haval F7x. Производство модели уже запущено на заводе Haval в Тульской области, а цена стартует от 3,5 миллионов рублей.

Haval F7x позиционируется как стильный и технологичный кроссовер, претендующий на место в премиум-сегменте. Его основой служит модульная платформа L.E.M.O.N.

Дизайнеры постарались создать запоминающийся образ: динамичные линии кузова, спортивный силуэт купе-кроссовера – все это призвано привлечь внимание покупателя, ищущего нечто большее, чем просто практичный транспорт.

Haval F7x
Haval F7x
15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Haval F7x, судя по заявленным характеристикам, предлагает достаточно привлекательный пакет. Под капотом – 2-литровый двигатель мощностью 192 лошадиные силы, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Система полного привода обеспечивает уверенность на дороге в любых условиях, что особенно важно для российского климата.

Производитель учел особенности эксплуатации в России, добавив увеличенный бачок омывателя, расширенную антикоррозийную обработку, «зимний» пакет и подготовку под фаркоп.

Интерьер Haval F7x
Интерьер Haval F7x

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Внутри Haval F7x в глаза бросаются два больших экрана: 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 14,6-дюймовый медиацентр. Интеграция с Яндекс Авто – это еще один плюс, обеспечивающий доступ к навигации, офлайн-картам, Яндекс Музыке и синхронизацию через Яндекс ID.

Источник: Автопоток

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Лежнин Роман
Фото:Haval
Количество просмотров 10
03.05.2025 
Фото:Haval
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