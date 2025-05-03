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В России сертифицирован добротный кроссовер отечественной сборки

Haval H3 тульской сборки получил сертификат ОТТС 27 апреля 2025 года

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Кроссовер Haval H3 уже полгода собирается в России. После долгого ожидания локализованная версия модели наконец-то прошла сертификацию, получив Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Haval H3 предлагается в двух вариантах: с передним и полным приводом. Цена стартует от 2,69 млн рублей за переднеприводную версию, а полноприводный вариант обойдется в 3,2 млн рублей.

Haval H3
Haval H3
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Кроссовер обладает габаритами, оптимальными для городских условий и поездок за город: длина – 4500 мм, а дорожный просвет в 196 мм позволяет без проблем преодолевать неровности российских дорог.

Haval H3 оснащен множеством электронных систем и помощников, которые обеспечивают безопасное вождение. В их числе: адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, контроль удержания и возврата в полосу, 4 камеры с панорамным обзором 360°, функция проекции пространства под автомобилем «прозрачный капот», функция умного уклонения, ассистент движения на малых скоростях, контроль слепых зон и многое другое.

Интерьер Haval H3
Интерьер Haval H3

Помимо перечисленного, Haval H3 оснащен зимним пакетом, который включает в себя все необходимые опции для комфортной эксплуатации в условиях русской зимы.

Источник: Китайские автомобили

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Лежнин Роман
Фото:Haval
Количество просмотров 1
03.05.2025 
Фото:Haval
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