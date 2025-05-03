В России выставили на продажу редчайший ВАЗ-2102 с правым рулем

Экспортный ВАЗ-2102 для Великобритании продают в РФ за 2 млн рублей

В Москве выставлен на продажу уникальный ВАЗ-2102 1984 года выпуска – настоящий «экспортный бриллиант» с правым рулем. За 2 миллиона рублей предлагается истории отечественного автопрома и свидетельство эпохи экспортных амбиций АВТОВАЗа.

Этот оранжевый универсал проехал всего 18 900 километров. Владелец уверяет, что автомобиль находится в стоке, без каких-либо переделок, что подтверждается множеством деталей.

Необычность машины сразу бросается в глаза: правый руль – признак экспортной модификации, предназначенной для рынков с левосторонним движением, в данном случае Великобритании.

ВАЗ-2102

Из особенностей автомобиля стоит отметить наличие очистителей фар, приборную панель с «двойной» разметкой скорости (км/ч и миль/ч), дополнительные шильдики на кузове.

Под капотом скрывается двигатель объемом 1,2 литра мощностью 64 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач.

Интерьер ВАЗ-2102

Продавец планирует выручить 2 млн рублей.

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Источник: Авито