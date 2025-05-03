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В России появилась возможность купить новый кроссовер Toyota чуть дороже 2 миллионов

Кроссоверы Toyota Frontlander предлагаются в России по цене от 2,3 млн рублей

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Toyota Frontlander предлагается на российском рынке по цене, которая приятно удивляет на фоне конкурентов из Китая. Заявленная стоимость начинается от 2 250 000 рублей – это существенно ниже, чем цены на аналогичные китайские кроссоверы.

Для сравнения, Chery Tiggo 4 стоит минимум 2 380 000 рублей, Jetour Dashing – от 2 489 900 рублей, а популярный Geely Coolray в рестайлинге – от 2 794 990 рублей.

Toyota Frontlander
Toyota Frontlander
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За 2 250 000 рублей покупатель получает базовую комплектацию Elite Plus Edition. Конечно, она не блещет роскошью: тканевый салон, пластиковый руль с ограниченной функциональностью и простые литые диски. Однако даже в этой базовой версии присутствуют такие необходимые опции, как климат-контроль и мультимедийная система с сенсорным экраном.

Желающие получить больше комфорта могут выбрать версию с кожаным салоном – её цена начинается от 2 350 000 рублей.

Однако стоимость Frontlander варьируется в зависимости от региона и наличия. Так, во Владивостоке машину можно купить под заказ за 2 250 000 – 2 350 000 рублей, в Краснодаре – от 2 490 000 рублей, а в Чите и Красноярске – от 2 550 000 и 2 620 000 рублей соответственно.

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В Москве, Екатеринбурге и Иркутске цены еще выше, но все равно остаются конкурентными по сравнению с китайскими аналогами.

Важно отметить, что в указанную цену уже включены утильсбор, таможенная пошлина и весь пакет документов (СБКТС и ЭПТС).

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Toyota
Количество просмотров 11
03.05.2025 
Фото:Unsplash | Toyota
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