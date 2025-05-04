Не лихие девяностые: этот винтажный Porsche 911 снова попал на пик моды

eBay и Винни Харлоу устроили аукцион по продаже Porsche 911 и одежды из 1990-х

Воссоздать былой вайб Флориды и Атлантического побережья решили компания eBay и модель, модельер и большая поклонница гонок Винни Харлоу. Для этого они организовали аукцион по продаже «стартового набора светской львицы» Майами 1990-х годов: белый Porsche 911 и большой комплект винтажной одежды.

Все это великолепие представлено в ходе проходящего в этот уик-энд Гран-при Майами, а выручка от продажи будет направлена на благотворительность.

Итак, центральное место этого набора занимает великолепный белый Porsche 911 Carrera 4 1993 года (поколение 964) с черным мягким верхом, черным кожаным салоном и на белых дисках, скрывающий в задней части кузова V6 в паре с 6-ступенчатой МКП.

Машина модифицирована с помощью компонентов, купленных на eBay: выхлоп Fabspeed Maxflo, короткие пружины Eibach, светодиодные фары 9Haus, спортивные сиденья Corbeau и руль Momo Monte Carlo.

Автомобиль органично дополнен целым гардеробом одежды и набором аксессуаров, которые отобрала лично Винни Харлоу. В частности – сапоги Celine до колена, синяя сумка Gucci Jackie и винтажный кожаный жилет Moschino.

Торги за этот необычный набор из машины и одежды начались прямо в ходе гоночного уик-энда Формулы-1 в Майами, и стартовая цена составила 0,57 доллара – потому что дистанция Гран-при Майами составляет 57 кругов. А завершится аукцион 12 мая. Деньги от продажи этого набора пойдут в организацию Vitiligo Support International, которая занимается вопросами осведомленности о витилиго – заболевании, которое влияет на пигментацию кожи.

Когда-то давно журналистка Шеннон Будрам сделала интервью с Харлоу для YouTube – считается, что именно благодаря этому начался большой путь необычной девушки с витилиго, состоялась ее последующая победа в «Топ-модели по-американски» в 2014 году и стали возможными все дальнейшие успехи... История, конечно, от нас довольно далекая: вайб Майами мы понимаем исключительно по GTA:Vice City, да и 1990-е у нас выглядели чутка иначе, но согласитесь – красиво же!

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Источник: The Drive