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Самая экономичная версия Toyota Camry 2026 получила новый салон

Toyota представила новую версию Camry 2026 с цветом Dark Cosmos и другим салоном

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Toyota подтвердила, что для некоторых модификаций Camry 2026 модельного года, таких как SE, XLE и XSE, будет доступен новый цвет кузова под названием Dark Cosmos, или «туманный синий», который отсутствует в версии Nightshade.

Также на официальном сайте производителя появились новые фотографии, показывающие интерьер и подкапотное пространство автомобиля. Внутри присутствует большое количество физических кнопок.

Toyota Camry 2026 Nightshade
Toyota Camry 2026 Nightshade

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На прошлой неделе Toyota представила седан Camry 2026 в исполнении Nightshade Edition, который получил черные акценты Midnight Black Metallic на решетке радиатора, зеркалах и 19-дюймовых колесах. Кроме того, модель доступна в трех вариантах цветового оформления: белом, красном и черном.

Гибридная система THS 5 обеспечивает мощность в 225 л.с. для переднеприводной версии и 232 л.с. для полноприводной.

Интерьер Toyota Camry 2026 Nightshade
Интерьер Toyota Camry 2026 Nightshade

Также автомобиль получил спортивную подвеску и черную отделку интерьера из SofTex. Расход топлива составляет до 5,1 л/100 км в смешанном цикле, даже для полноприводной версии. Ожидается, что продажи нового автомобиля в США начнутся летом 2025 года.

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Источник: Toyota

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 7
05.05.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-6