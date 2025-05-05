Самая экономичная версия Toyota Camry 2026 получила новый салон

Toyota представила новую версию Camry 2026 с цветом Dark Cosmos и другим салоном

Toyota подтвердила, что для некоторых модификаций Camry 2026 модельного года, таких как SE, XLE и XSE, будет доступен новый цвет кузова под названием Dark Cosmos, или «туманный синий», который отсутствует в версии Nightshade.

Также на официальном сайте производителя появились новые фотографии, показывающие интерьер и подкапотное пространство автомобиля. Внутри присутствует большое количество физических кнопок.

Toyota Camry 2026 Nightshade

На прошлой неделе Toyota представила седан Camry 2026 в исполнении Nightshade Edition, который получил черные акценты Midnight Black Metallic на решетке радиатора, зеркалах и 19-дюймовых колесах. Кроме того, модель доступна в трех вариантах цветового оформления: белом, красном и черном.

Гибридная система THS 5 обеспечивает мощность в 225 л.с. для переднеприводной версии и 232 л.с. для полноприводной.

Интерьер Toyota Camry 2026 Nightshade

Также автомобиль получил спортивную подвеску и черную отделку интерьера из SofTex. Расход топлива составляет до 5,1 л/100 км в смешанном цикле, даже для полноприводной версии. Ожидается, что продажи нового автомобиля в США начнутся летом 2025 года.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Toyota