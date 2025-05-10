Автоугон без ключа: кражи машин с бесключевым доступом бьют рекорды

В Лондоне 60% угонов за год были совершены с помощью перехвата сигнала ключа

Согласно данным исследования преступности, почти две трети краж автомобилей совершаются путем взлома системы бесключевого доступа. Об этом свидетельствуют свежие данные исследования преступности в Англии и Уэльсе (CSEW). По данным за период с марта 2023 по март 2024 года, 58% угонов были совершены с помощью перехвата сигнала ключа, а в Лондоне – и все 60%. Преступники используют специальные устройства, которые считывают и копируют сигнал, излучаемый автомобильным брелоком. Это позволяет им открыть и завести машину – без шума, взлома или повреждений.

Для сравнения: в 2019 году подобный способ использовался лишь в 14% случаев. Сейчас же преступники все чаще отказываются от старых методов вроде взлома или разбивания стекол (их всего 4%), предпочитая «ретрансляционные атаки» и клонирование.

Род Митчелл из юридической фирмы RTA Law назвал данные «шокирующими» и подчеркнул, что владельцам авто нужно быть настороже. «Развитие технологий – это удобно, но не всегда безопасно», – отметил он.

В качестве защиты эксперты советуют хранить ключи от машины в специальном чехле Faraday, блокирующем радиосигналы; по возможности отключить функцию бесключевого доступа в настройках автомобиля и парковать машину в хорошо освещенных, охраняемых местах, используя механические блокираторы.

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Источник: Autoexpress.co.uk