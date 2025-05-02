Обращайте внимание на мелочи: как распознать интерес угонщиков к автомобилю

«Случайные» появления одних и тех же людей рядом с вашим авто – повод для тревоги

Во время майских праздников многие оставляют свои машины у дома или на даче, чем могут невольно привлечь внимание злоумышленников. Эксперты компании «Цезарь Сателлит» рассказали, как распознать признаки подготовки к угону.

На что обратить внимание?

Подозрение должны вызвать незнакомцы, проявляющие интерес к машине: осматривают, фотографируют, пробуют открыть двери или изучают днище. Все это – повод усилить бдительность.

Особые признаки – следы вмешательства: царапины на замках, поврежденные уплотнители или следы от инструментов на кузове. Это может свидетельствовать о попытке взлома.

Иногда угонщики оставляют пометки – наклейки, необычные царапины, мелкие предметы на кузове или стеклах. Их стоит немедленно убрать. Также стоит осмотреть авто на наличие подозрительных устройств – GPS-трекеров или мини-камер, особенно в районе лобового стекла, под днищем или рядом с машиной.

Повторяющиеся «случайные» появления одних и тех же людей или автомобилей рядом с вашим – еще один тревожный сигнал.

В праздничные дни число угонов возрастает, отмечают эксперты. Угонщики действуют быстро, поэтому, помимо противоугонных систем, не теряйте бдительность и обращайте внимание на мелочи.