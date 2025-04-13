Как надежно защитить «китайца» от угона
Директор общественной организации «Угона.нет» Дмитрий Андреев рассказал, как защитить китайскую машину от угона. Он отметил, что существует лишь один способ защитить автомобиль от угона: установить дополнительное противоугонное оборудование.
К нему относятся сигнализация, иммобилайзер, механическая защита, поисковые маячки, блокировка двигателя, блокировка штатного радиоканала и блокировка цифровых шин. Установка комплекса такого оборудования дает максимальную защиту, отметил специалист.
Он заострил внимание на том, что ни в коем случае нельзя устанавливать противоугонное оборудование самостоятельно. Работы должен провести исключительно квалифицированный сотрудник автосервиса, специализирующегося на защите от автокраж.
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Источник: «Ридус»