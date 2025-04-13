Как надежно защитить «китайца» от угона

Эксперт Андреев: механическая защита убережет китайский автомобиль от угона

Директор общественной организации «Угона.нет» Дмитрий Андреев рассказал, как защитить китайскую машину от угона. Он отметил, что существует лишь один способ защитить автомобиль от угона: установить дополнительное противоугонное оборудование.

К нему относятся сигнализация, иммобилайзер, механическая защита, поисковые маячки, блокировка двигателя, блокировка штатного радиоканала и блокировка цифровых шин. Установка комплекса такого оборудования дает максимальную защиту, отметил специалист.

Он заострил внимание на том, что ни в коем случае нельзя устанавливать противоугонное оборудование самостоятельно. Работы должен провести исключительно квалифицированный сотрудник автосервиса, специализирующегося на защите от автокраж.

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Источник: «Ридус»