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Как надежно защитить «китайца» от угона

Эксперт Андреев: механическая защита убережет китайский автомобиль от угона

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Директор общественной организации «Угона.нет» Дмитрий Андреев рассказал, как защитить китайскую машину от угона. Он отметил, что существует лишь один способ защитить автомобиль от угона: установить дополнительное противоугонное оборудование.

К нему относятся сигнализация, иммобилайзер, механическая защита, поисковые маячки, блокировка двигателя, блокировка штатного радиоканала и блокировка цифровых шин. Установка комплекса такого оборудования дает максимальную защиту, отметил специалист.

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Он заострил внимание на том, что ни в коем случае нельзя устанавливать противоугонное оборудование самостоятельно. Работы должен провести исключительно квалифицированный сотрудник автосервиса, специализирующегося на защите от автокраж.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

Источник: «Ридус»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
13.04.2025 
Фото:Depositphotos
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