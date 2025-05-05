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Chery обновила прайс-листы на свои кроссоверы

Компания Chery в мае уменьшила прямые скидки на четыре кроссовера в России

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Бренд Chery уменьшил прямые скидки на четыре модели кроссоверов, из-за чего они подорожали. Компания переписала прайс-листы на модели Tiggo 4, Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max. Скидки уменьшились на 40-70 тысяч рублей, в зависимости от модели и комплектации.

Для Chery Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro 2025 г. в. скидки стали меньше на 40 тысяч рублей: Tiggo 4 Active и Prime теперь стоят 2 160 000 и 2 290 000 рублей, Tiggo 4 Pro Action MT и Action – 1 820 000 и 1 970 000 рублей.

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У Tiggo 7 Pro Max скидки снизились на 40 тысяч рублей в версиях Active и Prime. Модели 2025 г. в. стоят 2 520 000-2 870 000 рублей, 2024 г. в. – от 2 470 000-2 820 000 рублей. Стоимость комплектации Ultra не изменилась.

Chery Tiggo 8 Pro Max 2024 года в версии Dreamline AWD стал дороже на 70 тысяч рублей из-за снижения скидки до 130 тысяч рублей, сейчас его можно приобрести за 3 590 000 рублей. Остальные комплектации сохранили прежние цены (3 040 000-3 720 000 рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
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«За рулем»
Количество просмотров 7
05.05.2025 
Фото:
«За рулем»
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