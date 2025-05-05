Эти водители скоро не смогут ездить на каршеринге: новая инициатива

Депутат Ветров предложил запретить каршеринг для водителей младше 20 лет

В России планируется внедрение нормы, запрещающей молодым водителям, не имеющим стажа вождения не менее двух лет, пользоваться услугами каршеринга. Также предложено принять закон, который запретит брать машину в пользование водителям младше 20 лет.

Кроме того, предлагается окрасить все автомобили каршеринга в одинаковые цвета, независимо от их владельцев, что должно помочь другим участникам дорожного движения.

С предложением выступил депутат из Санкт-Петербурга Михаил Ветров, который также возглавляет Ассоциацию производителей детских товаров, работ и услуг.

Он отметил, что доступность каршеринга делает его популярным среди молодежи, что увеличивает риск аварийных ситуаций из-за недостатка опыта у водителей. Ветров считает, что неопытные водители могут совершать рискованные маневры и провоцировать аварии на дороге.

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Источник: RT на русском