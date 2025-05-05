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Новый надежный кроссовер Toyota теперь можно купить в России по цене дешевле «китайцев»

Компания из Владивостока продает Toyota Corolla Cross по цене от 2,19 млн рублей

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Покупка надежного кроссовера по доступной цене сегодня актуальна, особенно для автомобилей с пробегом, однако «серый» импорт расширил доступность новых автомобилей. Например, кроссовер Toyota Corolla Cross можно приобрести от 2 185 000 рублей.

В сравнении, другие популярные модели, такие как Changan Uni-S, начинаются от 2 899 900 рублей, а кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max – от 2 680 000 рублей. Цены на Geely Cityray стартуют от 2 849 990 рублей. Кросс-универсал LADA Vesta SW Cross стоит от 2 197 000 рублей, а спортивная версия – от 2 473 000 рублей.

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
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Toyota Corolla Cross можно заказать индивидуально через компанию во Владивостоке, срок доставки составляет около 20 дней, и машина будет растаможена на имя покупателя. За эту цену доступна базовая комплектация с механическим регулированием сидений, мультифункциональным рулем и тканевым салоном, но с современными функциями, такими как адаптивный круиз-контроль и системой удержания в полосе.

Аналогичные модели с кожаным салоном можно заказать примерно за 2 200 000 рублей в Иркутске, а в Магнитогорске – за 2 250 000 рублей.

Эти кроссоверы также доступны для заказа в различных городах России, включая Перми, Екатеринбурге и Москве.

Интерьер Toyota Corolla Cross
Интерьер Toyota Corolla Cross

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В то же время, уже из наличия в Уфе можно приобрести такой кроссовер за 2 650 000 рублей, в Кургане – за 2 680 000 рублей. В Воронеже и Кирове цены составляют 2 690 000 и 2 750 000 рублей соответственно. В Москве цена достигает 2 790 000 рублей, а в Тамбове – 2 899 000 рублей.

Все перечисленные автомобили представлены в бензиновой версии с проверенным временем 2,0-литровым двигателем мощностью 169 л.с., работающим в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 8
05.05.2025 
Фото:Toyota
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