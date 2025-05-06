Пешеход еще на зебре, а штраф уже в пути: как правильно трактовать ПДД в таких ситуациях?

Водитель обязан уступить пешеходу, но это не значит, что нужно стоять на месте

Пешеходный переход – зона, где пешеход обычно имеет преимущество. Но что делать, если человек только начинает переходить дорогу с другой стороны или уже прошел часть перехода? Должен ли водитель ждать, пока он полностью покинет проезжую часть, или может двигаться дальше? На узких переходах все предельно ясно: водитель останавливается, пешеход проходит, дорога снова свободна. Но на широких улицах с несколькими полосами ситуация может быть менее очевидной, поясняют в издании Pravda.Ru.

Согласно ПДД, водитель обязан уступить дорогу пешеходу, но это не означает, что он должен стоять на месте, пока пешеход не завершит переход. Главное – не нарушать его движение, не заставлять пешехода ускоряться, менять направление или делать другие неожиданные маневры. Если пешеход идет спокойно, не ускоряется, не пятится и не пытается уйти в сторону, значит, что водитель действительно уступил ему дорогу.

Важно помнить: «уступить дорогу» не значит «обязательно остановиться», а значит, не создавать помех тем, кто имеет приоритет.

Тем не менее, в случае спорной ситуации инспектор может трактовать ее в свою пользу. Штраф за нарушение прав пешеходов составляет от 1500 до 2500 рублей, и если нарушение повторное за год, сумма может быть увеличена.

И да, не все пешеходы ведут себя предсказуемо. Прежде чем начать движение, нужно убедиться, что маневр не заставит пешехода тревожиться, замедлиться или остановиться.