О беспилотных технологиях теперь расскажут по-новому: ближе к правде

Автопроизводители адаптируются к новым требованиям по системам помощи водителю

Китайские автопроизводители решили изменить подход к продвижению беспилотных технологий на фоне ужесточения нормативных требований. Ранее широко используемый термин «автономное вождение» все чаще заменяется более точными формулировками вроде «вспомогательное вождение уровня L2», постоянно отмечая, что водители должны оставаться внимательными. Это отражает усилия регуляторов и самих компаний по повышению прозрачности и безопасности, особенно после резонансных ДТП с участием интеллектуальных систем управления.

Во время майских праздников 2025 года в Китае ряд брендов, выпускающих новые технологичные автомобили, отказались от упора на автономность в рекламе. Вместо этого они акцентировали внимание на таких характеристиках, как комфорт, пространство в салоне и мультимедийные возможности.

Это произошло вскоре после публикации новых требований Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), которые запрещают вводить потребителей в заблуждение о полной автономности и требуют более точного описания систем.

Знаковым моментом стало обновление описаний у Xiaomi после трагической аварии с SU7 29 марта, в которой погибли три человека. Бренд заменил термин «автономное вождение» на «помощь водителю». Аналогичные корректировки провели и другие производители, включая NIO, XPeng и Li Auto и теперь указывают, что их системы требуют полного участия водителя и классифицируются как L2.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: СarNewsChina