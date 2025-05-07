Скорость, телефоны и обочина: в Москве зафиксирован рост грубых нарушений правил

В ЦОДД рассказали, где и как нарушают правила дорожного движения москвичи

ЦОДД Москвы предоставил данные о результатах работы системы фиксации нарушений ПДД за четыре месяца 2025 года.

Камеры зафиксировали более 10,1 млн нарушений – прирост всего 1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Среди нарушений, которые теперь фиксируются все реже, – выезды на выделенную полосу, отсутствие ремней безопасности и нарушение правил использования фар. В ЦОДД считают, что этому способствует дисциплинирующий эффект от камер.

Однако количество таких нарушений, как превышение скорости на 60-80 км/ч, пользование телефоном за рулем и проезды по обочине, увеличилось.

В Москве установлено 3,8 тыс. камер, распознающих 65 видов нарушений. Полученные данные передаются в ГИБДД для оформления штрафов, которые затем направляются автовладельцам.

Наибольшее число нарушений фиксируется на Киевском шоссе, в районе ТРЦ «Гагаринский» и на Третьем транспортном кольце. Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы «Народного фронта» по защите прав автомобилистов, отметил рост числа нарушений среди таксистов, выезжающих на выделенные полосы, закрытые знаком «кирпич». ПДД разрешают таксистам выезжать на выделенки, но столичные власти устанавливают знак «кирпич» над отдельными полосами, чтобы проезд был разрешен только автобусам и электробусам.

Подобные нарушения связаны с высокой текучкой кадров в сфере такси и нехваткой знаний о правилах движения по выделенным полосам, отмечает Шкуматов.

Эксперт Григорий Шухман считает, что сокращение числа нарушений, например, правил парковки, – это результат усиленного контроля и увеличения штрафов с 1 января 2025 года. Однако рост случаев превышения скорости может быть связан с изменением скоростных лимитов на некоторых улицах.

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Источник: «Коммерсант»