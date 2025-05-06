В России появился новый доступный японский кроссовер дешевле 2 млн рублей

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На российском рынке появился новый компактный кроссовер Nissan Kicks, который отличается привлекательным внешним видом, простотой в эксплуатации и разумными габаритами.

Его цена начинается от 1 900 000 рублей, и он доступен как на сайтах объявлений, так и под заказ. В сравнении с китайскими конкурентами, такими как Chery Tiggo 4, который стоит от 2 290 000 рублей, либо Jetour X50 от 1 990 000 рублей и Geely Coolray, который стоит не менее 2 794 990 рублей, Nissan Kicks оказывается более бюджетным вариантом.

Nissan Kicks
Nissan Kicks
За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

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При минимальной цене 1 900 000 рублей его могут доставить «под ключ» из Иркутска и Владивостока, причем в стандартной комплектации Fashion, которая включает тканевый салон, мультифункциональный руль, кондиционер и мультимедийную систему с сенсорным экраном.

Также в стандартное оснащение входят электронный стояночный тормоз, 17-дюймовые литые диски и полуцифровая приборная панель.

В Москве Nissan Kicks можно заказать за 2 285 000 рублей, а в Благовещенске его цена на складе – 2 599 000 рублей, причем в последнем случае предоставляется более богатая комплектация с кожаным салоном и другой мультимедиа с 8-дюймовым экраном, панорамной крышей и функцией дистанционного пуска двигателя.

Интерьер Nissan Kicks
Интерьер Nissan Kicks

Все версии Nissan Kicks в России имеют под капотом 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 124 лошадиные силы, который работает в паре с бесступенчатым вариатором. Привод кроссовера – передний.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 4
06.05.2025 
Фото:Nissan
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