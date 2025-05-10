Эксперт рассказала, какие автомобили могут скоро подешеветь

Доцент Ермилова: На складах дилеров скопилось около 500 тыс. китайских автомобилей

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова поделилась своим мнением о текущей ситуации на автомобильном рынке. По ее словам, несмотря на общее подорожание машин, некоторые модели можно приобрести со значительной скидкой – особенно среди тех, что в избытке на складах дилеров. Снижения цен в широком масштабе в ближайшее время ожидать не стоит, особенно после изменения методики расчета утилизационного сбора с 1 мая. Наоборот, по прогнозам, к концу 2025 года стоимость автомобилей может вырасти – в частности, речь идет о тех, что поставляются через Беларусь и Киргизию. В ряде случаев рост может достигать 25%, хотя средние показатели колеблются в пределах 10-20%.

Тем не менее, отдельные модели все же дешевеют. В прошлом году это были, в частности, Lada Largus, Chery Tiggo 8 Pro и Exeed TXL, цены на них были снижены на 12–14%. В 2025 году среди лидеров по снижению стоимости оказались Москвич 3, Chery Tiggo 4 Pro и снова Lada Largus – с уценкой порядка 10–12%.

Как пояснила Ермилова, на складах дилеров скопилось около полумиллиона китайских автомобилей, и содержание такого объема машин обходится слишком дорого. Чтобы сократить издержки, компании готовы идти на крупные скидки – до 500 тысяч рублей. Особенно выгодные предложения можно найти на модели Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda и Jaecoo. Пока склады не разгрузят, скидки сохранятся, но на новые поступления цены вновь начнут расти, заключила специалист.

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Источник: ПРАЙМ