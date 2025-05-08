В России появился в продаже необычный Porsche Taycan

Дилер привез в РФ универсал Porsche Taycan Cross Turismo за ₽14,9 млн

Один из дилеров привез в Россию новый электрический универсал Porsche Taycan Cross Turismo стоимостью 14 900 000 рублей. Модель доступна в версии с электромотором мощностью 476 л.с., АКП и полным приводом.

Уточняется, что у электрокара есть многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, пневмоподвеска, премиальная аудиосистема, панорамная крыша и другое.

Универсал Porsche Taycan дебютировал в 2020 году под названием Taycan Cross Turismo. Его построили на той же платформе Premium Platform Electric (PPE), что и традиционный Taycan. От обычного электромобиля универсал отличается удлиненной задней частью кузова и увеличенным клиренсом.

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Источник: Autonews.ru