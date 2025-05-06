Как 30 лет назад Mercedes-Benz Sprinter изменил рынок малотоннажных автомобилей?

АО «МБ РУС» отмечает 30-летний юбилей Mercedes-Benz Sprinter

АО «МБ РУС», имея 30-летний опыт работы с Mercedes-Benz, продолжает занимать ведущие позиции как эксперт этой марки в России, поддерживая партнерскую сеть по продажам и обслуживанию.

В юбилейный год модели Mercedes-Benz Sprinter компания делится историей и планами ее развития в стране.

Mercedes-Benz Sprinter

Созданный 30 лет назад, в 1995 году, Sprinter стал значительной вехой. Он первым среди коммерческих автомобилей с трехлучевой звездой получил привычное название вместо буквенно-цифрового индекса, став символом успешного входа Mercedes-Benz в сегмент малотоннажников.

Sprinter наследует традиции Mercedes-Benz T1/TN, продержавшегося на конвейере 18 лет с объемом почти в миллион выпущенных автомобилей. Новый малотоннажник перенял только основную техническую концепцию, остальное же представляло собой значительные инновации.

Модель сочетает в себе несущий кузов, задний привод с высоким крутящим моментом, передовую подвеску и высокие стандарты безопасности. Благодаря разнообразию исполнения и дополнительного оборудования Sprinter стал универсальным решением для множества отраслей.

Следующий год станет 30-летним юбилеем Sprinter, и в этой компании его «младший брат» Vito также отметит свой юбилей.

Российский Sprinter Classic

Производство Sprinter Classic на мощностях Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде началось в 2013 году. В результате этого также было организовано местное производство дизельных двигателей для этой модели на Ярославском моторном заводе, предлагающих мощности 109 и 136 л.с. Шасси модели передавались сертифицированным партнерам для дальнейшей доработки в соответствии с потребностями клиентов. В среднем продажи Sprinter Classic в России составляли около 10 000 единиц в год при локализации на уровне до 50%.

Однако в 2018 году Mercedes-Benz приостановил партнерские отношения, а в 2020 году полностью завершил сотрудничество с Группой ГАЗ, что было связано с изменением стратегии по развитию модельного ряда и потребительской аудитории.

АО «МБ РУС» продолжает действовать как официальный и легальный поставщик автомобилей Mercedes-Benz в России, включая модели Sprinter, и держит гарантийные обязательства на весь модельный ряд. Клиенты, покупающие автомобили через официальные каналы, могут рассчитывать на высокий уровень сервиса и гарантию, действующую в течение двух лет или на 100 000 километров пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше.