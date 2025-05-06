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Toyota представила новую Corolla 2026: подробности о новинке

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Компания Toyota анонсировала хэтчбек Corolla FX модельного года 2026, который был вдохновлен моделью Corolla FX16 1987 года.

Новая модель оснащена белыми 18-дюймовыми дисками, черным антикрылом и ретрологотипом на задней двери, сохраняя при этом ту же подвеску и двигатель, что и стандартная версия.

Toyota Corolla FX 2026
Toyota Corolla FX 2026
За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

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Под капотом располагается 2,0-литровый двигатель мощностью 169 л.с., работающий в паре вариатором. Интерьер получил спортивные сиденья с замшевыми вставками и оранжевой прострочкой, а также 7-дюймовую цифровую приборную панель и 8-дюймовый экран мультимедийной системы.

В числе доступных опций – беспроводная зарядка и система безопасности Toyota Safety Sense 3.0. Хетчбэк будет выпущен ограниченным тиражом в 1600 единиц. Цены на новую модель пока не были озвучены, однако стандартный хетчбэк Corolla SE 2025 года стартует от 23 780 долларов.

Toyota Corolla FX 2026
Toyota Corolla FX 2026

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
06.05.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+19