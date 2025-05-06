Toyota представила новую Corolla 2026: подробности о новинке

Представлена Toyota Corolla FX 2026 года с ретрологотипом и спортивным дизайном

Компания Toyota анонсировала хэтчбек Corolla FX модельного года 2026, который был вдохновлен моделью Corolla FX16 1987 года.

Новая модель оснащена белыми 18-дюймовыми дисками, черным антикрылом и ретрологотипом на задней двери, сохраняя при этом ту же подвеску и двигатель, что и стандартная версия.

Toyota Corolla FX 2026

Под капотом располагается 2,0-литровый двигатель мощностью 169 л.с., работающий в паре вариатором. Интерьер получил спортивные сиденья с замшевыми вставками и оранжевой прострочкой, а также 7-дюймовую цифровую приборную панель и 8-дюймовый экран мультимедийной системы.

В числе доступных опций – беспроводная зарядка и система безопасности Toyota Safety Sense 3.0. Хетчбэк будет выпущен ограниченным тиражом в 1600 единиц. Цены на новую модель пока не были озвучены, однако стандартный хетчбэк Corolla SE 2025 года стартует от 23 780 долларов.

Toyota Corolla FX 2026

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Источник: SpeedMe