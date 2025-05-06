Стиль 80-х с современными технологиями: новый Audi Quattro от ABT

Audi Quattro в стиле 80-х: Ателье ABT создало рестомод с 2,5-литровым мотором

Тюнинг-ателье ABT представило новую Audi Quattro, которая выглядит как авто из 1980-х годов. Этот рестомод основан на легендарной модели и вдохновлён машиной Ханса-Юргена Абта.

В коллаборации с мастерской LCE Performance было создано уникальное купе с расширенным кузовом и современным интерьером, а также мощным 2,5-литровым турбомотором, развивающим 530 л.с.

Audi Quattro by ABT

Мотор, вероятно, позаимствован у Audi RS 3 или собран специалистами LCE Performance. Использованные материалы, такие как углеволокно и кевлар, заменили внешние панели оригинального Audi Quattro, а шасси было доработано. Для завершения внешнего облика выбраны белые магниевые диски, вдохновленные классическим Sport Quattro.

Изначальная партия составляла 25 автомобилей, однако из-за высокого интереса тираж был увеличен до 30 экземпляров. Все они были распроданы в течение нескольких часов, но цена на них пока не раскрыта. Для сравнения, обычные Audi Quattro сейчас стоят около 118 000 долларов, в то время как Sport Quattro оценивают значительно выше – от 700 000 долларов.

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Источник: IXBT