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Стиль 80-х с современными технологиями: новый Audi Quattro от ABT

Audi Quattro в стиле 80-х: Ателье ABT создало рестомод с 2,5-литровым мотором

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Тюнинг-ателье ABT представило новую Audi Quattro, которая выглядит как авто из 1980-х годов. Этот рестомод основан на легендарной модели и вдохновлён машиной Ханса-Юргена Абта.

В коллаборации с мастерской LCE Performance было создано уникальное купе с расширенным кузовом и современным интерьером, а также мощным 2,5-литровым турбомотором, развивающим 530 л.с.

Audi Quattro by ABT
Audi Quattro by ABT

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

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Мотор, вероятно, позаимствован у Audi RS 3 или собран специалистами LCE Performance. Использованные материалы, такие как углеволокно и кевлар, заменили внешние панели оригинального Audi Quattro, а шасси было доработано. Для завершения внешнего облика выбраны белые магниевые диски, вдохновленные классическим Sport Quattro.

Изначальная партия составляла 25 автомобилей, однако из-за высокого интереса тираж был увеличен до 30 экземпляров. Все они были распроданы в течение нескольких часов, но цена на них пока не раскрыта. Для сравнения, обычные Audi Quattro сейчас стоят около 118 000 долларов, в то время как Sport Quattro оценивают значительно выше – от 700 000 долларов.

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:ABT
Количество просмотров 14
06.05.2025 
Фото:ABT
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