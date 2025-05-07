Кто станет лучшим таксистом Москвы?

МЕФТ и Дептранс объявляют старт конкурса «Лучший водитель такси Москвы – 2025»

24 мая в Москве, на территории Музея Гаража особого назначения соберутся лучшие представители столичного такси. Здесь пройдет конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель такси Москвы – 2025», организованный Международным Евразийским форумом «Такси» (МЕФТ) и Департаментом транспорта Москвы.

Кто может участвовать?

В борьбу за титул и денежные призы приглашаются индивидуальные предприниматели и самозанятые водители с действующим водительским удостоверением, стажем работы по профессии не менее трех лет и регистрацией в системе АИС Таксомотор модуль КИС «АРТ».

Заявки принимаются до 14 мая – не упустите шанс проявить себя!

Что ждет участников?

Претендентам на звание лучшего предстоит пройти предрейсовый осмотр, продемонстрировать мастерство скоростного маневрирования и показать знания ПДД, улиц Москвы и законодательства о такси.

Конкурс призван не только выявить лучших, но и повысить профессионализм в отрасли, а также привлечь внимание молодежи к профессии водителя такси.

Призы и номинации

По итогам испытаний определят трех победителей, которые получат не только титул, но и денежные призы:

80 000 рублей за первое место

60 000 рублей за второе место

40 000 рублей за третье место

Отдельная награда предусмотрена для лучшей женщины-водителя такси.

Все участники конкурса получат памятные подарки – брендированные футболки и кепки.

Не только конкурс

Поддержать участников приглашают семьи таксистов и всех желающих москвичей. Для зрителей подготовлены развлекательная программа, фотозона и игровая зона для детей.

Кроме того, гости смогут посетить экспозицию Музея Гаража особого назначения и отправиться на экскурсии «Автомобили первых лиц» и «Мир мотоциклов: от истоков до современности». На площадке будут работать автотренажёры, виртуальный кортеж и даже кинотеатр в микроавтобусе «Юность».

«Лучший водитель такси Москвы – 2025» – это не только соревнование профессионалов, но и семейный праздник, объединяющий город и его жителей.