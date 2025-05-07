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В России выставили на продажу крутой американский полноприводный суперкар

В Новосибирске продается Chevrolet Corvette E-Ray 2025 за 23,9 млн рублей

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В России на продажу выставлен американский гибридный суперкар Chevrolet Corvette E-Ray 2025, который доступен у дилера в Новосибирске по цене 23,9 миллиона рублей.

Этот автомобиль укомплектован силовой установкой, основанной на 6,2-литровом двигателе V8 мощностью 495 л.с., и электромотором на 160 л.с., что в сумме дает общую мощность системы в 655 л.с. и крутящий момент 807 Нм.

Chevrolet Corvette E-Ray 2025
Chevrolet Corvette E-Ray 2025
За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

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Chevrolet Corvette E-Ray стал первым спортивным автомобилем этой модели с гибридной системой eAWD. Тяговая батарея на 1,9 кВтч позволяет автомобилю проехать около 8 км на электрической тяге. Разгон до 100 км/ч у этой модели занимает всего 2,7 секунды, а максимальная скорость достигает 325 км/ч.

В российских дилерских центрах предлагается версия 3LT, которая включает много современных функций, таких как системы контроля слепых зон и кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфонов, двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, подогрев руля, а также электроприводы для сидений и руля.

Интерьер Chevrolet Corvette E-Ray 2025
Интерьер Chevrolet Corvette E-Ray 2025

Салон оформлен с использованием комбинированной обивки и спортивных сидений, а также многофункционального руля.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 6
07.05.2025 
Фото:Chevrolet
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Отзывы о Chevrolet Corvette

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