Представлены первые официальные фото Haval Raptor с бензиновым мотором

Haval оценил внедорожник Raptor с ДВС: в пересчете на рубли – от 1,9 млн

Китайский бренд Haval, входящий в состав компании Great Wall Motor (GWM), официально опубликовал изображения новой версии внедорожника Raptor с традиционным бензиновым двигателем. Это 2,0-литровый турбомотор мощностью 235 л.с., который будет работать в паре с 9-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Ранее на рынке был доступен только подключаемый гибрид Raptor, стоимость которого в Китае составляет от 165 800 до 192 800 юаней (примерно 1,9–2,2 млн рублей).

Haval Raptor

Появившийся осенью 2023 года Raptor изначально не вызвал особого интереса у покупателей, однако улучшенная версия весной 2024 года показала рост продаж: в марте реализовано 5565 автомобилей – на 166% больше в годовом сравнении. Всего в первом квартале было продано 14 159 единиц. Несмотря на прогресс, модель заняла лишь 60-е место среди самых продаваемых SUV в Китае, уступая более популярным Haval Big Dog и Haval H6.

Haval Raptor

Новая бензиновая версия, в целом, сохраняет характерный рубленый дизайн гибридного Raptor, но получила некоторые отличия: вертикальную решетку радиатора в стиле «водопада», прямоугольные фары и задние фонари, а также подсвечиваемый логотип Haval. При этом автомобиль сохранил внешнее запасное колесо, панорамный люк, рейлинги, боковые подножки и классические дверные ручки.

Haval Raptor

По данным Минпромторга Китая, бензиновый Haval Raptor будет иметь те же размеры, что и гибрид: длина – до 4800 мм, ширина – 1950 мм, высота – до 1843 мм, колесная база – 2738 мм.

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Источник: СarNewsChina