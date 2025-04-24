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Haval локализует производство коробок передач в России

Компания Haval Motor наладит выпуск коробок передач на заводе в Тульской области

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Компания Haval Motor планирует начать выпуск коробок передач на своем заводе в Узловой Тульской области. Соответствующее соглашение было заключено на автосалоне в Шанхае между губернатором региона Дмитрием Миляевым и руководителем Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнем.

Компания уже выпускает на заводе в Узловой кроссоверы Jolion, F7, F7x и Dargo, а также внедорожник H9. В 2025 году Haval Motor планирует собрать на предприятиях 121 тысячу машин.

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Также в ближайшее время Haval рассчитывает локализовать в России выпуск нескольких комплектующих. На предприятии в Тульской области должно начаться производство деталей интерьера и экстерьера авто.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

Источник: Telegram-канал «Тульская область»

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Ушакова Ирина
Фото:Telegram / tularegion71
Количество просмотров 4
24.04.2025 
Фото:Telegram / tularegion71
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