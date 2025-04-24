Чем Haval в Китае отличается от того, что у нас? Вы удивитесь!

«За рулем» показал отличия Haval H9 в российской и китайской спецификации

Находящийся на автосалоне в Шанхае эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин обратил внимание на пару представленных там образцов Haval H9. Это не новинка в полной мере – в России рамный внедорожник H9 продается с прошлого года.

Интересно другое: отличия машин в китайском исполнении от того, что продают российские дилеры. Этих отличий, если по-крупному, не так уж много, но они характерные – и вызывают вопросы.

Как отмечает Милешкин, в версии для России на пятой двери внедорожника висит небольшой багажный кофр (на фото ниже), тогда как у показанного в Шанхае автомобиля – более традиционное для машин такого класса запасное колесо.

Второе заметное отличие: если у нас «девятки» полностью красят в единый цвет, то в китайском варианте есть опция сделать неокрашенными бамперы и накладки на колесные арки.

Вкупе с запаской на двери багажника такое решение выглядит более практичным, учитывая хорошие возможности автомобиля на бездорожье и, соответственно, преимущественные места его эксплуатации. А вот тюнинговый кофр на заднем боковом стекле, показанный на стоящей по соседству гибридной версии H9, кажется сомнительной идеей: что видит водитель через левое зеркало? В любом случае, набор отличий интересный.

Как думаете, пригодилось бы что-то из этого российскому H9? Или маркетологи все «разрулили» правильно?