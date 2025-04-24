Чем Haval в Китае отличается от того, что у нас? Вы удивитесь!

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«За рулем» показал отличия Haval H9 в российской и китайской спецификации

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Находящийся на автосалоне в Шанхае эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин обратил внимание на пару представленных там образцов Haval H9. Это не новинка в полной мере – в России рамный внедорожник H9 продается с прошлого года.

Интересно другое: отличия машин в китайском исполнении от того, что продают российские дилеры. Этих отличий, если по-крупному, не так уж много, но они характерные – и вызывают вопросы.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Как отмечает Милешкин, в версии для России на пятой двери внедорожника висит небольшой багажный кофр (на фото ниже), тогда как у показанного в Шанхае автомобиля – более традиционное для машин такого класса запасное колесо.

Второе заметное отличие: если у нас «девятки» полностью красят в единый цвет, то в китайском варианте есть опция сделать неокрашенными бамперы и накладки на колесные арки.

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Вкупе с запаской на двери багажника такое решение выглядит более практичным, учитывая хорошие возможности автомобиля на бездорожье и, соответственно, преимущественные места его эксплуатации. А вот тюнинговый кофр на заднем боковом стекле, показанный на стоящей по соседству гибридной версии H9, кажется сомнительной идеей: что видит водитель через левое зеркало? В любом случае, набор отличий интересный.

Как думаете, пригодилось бы что-то из этого российскому H9? Или маркетологи все «разрулили» правильно?

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 11
24.04.2025 
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Отзывы о Haval H9 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H9  2016
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
отличная машина
Недостатки:
нет
Комментарий:
Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.
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