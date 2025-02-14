Большой полноприводный внедорожник заметно подешевел в России

В РФ стартовали продажи дизельного Haval H9 со скидкой 300 тыс. рублей

Китайский бренд Haval сделал флагманский внедорожник H9 в РФ дешевле. Так, цены на дизельные версии снизились на 100 тыс. рублей.

Также предоставляется прямая скидка в размере 300 тыс. рублей. Скидка доступна для обеих комплектаций внедорожника с 2,4-литровым турбодизелем мощностью 184 л. с. и 480 Нм крутящего момента.

Цены на дизельные авто с учетом скидки составляют: Elite (2.4D) – 4 599 000 руб.; Premium (2.4D) — 5 099 000 руб.

Haval H9

Haval H9 нового поколения доступен в РФ и в бензиновых версиях под названиями Elite и Premium. Эти авто не получили скидку, их стоимость составляет 4 599 000 и 5 099 000 рублей соответственно.

Новый Haval H9 вышел на российский рынок летом 2024 года, с завода автомобиль адаптирован к условиям эксплуатации в РФ, он получил полный «зимний пакет».

Haval H9

Ранее «За рулем» сообщал, что семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев» снова доступен в России.

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Источник: Haval