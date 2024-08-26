Стало известно, где новый Haval продается вдвое дешевле
Компания Great Wall начала принимать предзаказы на новейший внедорожник Haval H9. С 9 августа этот автомобиль продается в России.
Новинка предлагается в комплектациях Exploration Edition (205,9 тыс. юаней), Extension Edition (221,9 тыс. юаней) и Extreme Edition (235,9 тыс. юаней). В рублях это 2,63 млн, 2,83 млн и 3,01 млн соответственно.
В РФ диапазон цен на Haval H9 составляет 4,3-5,3 млн рублей. То есть в Китае этот автомобиль стоит дешевле на 1,7–2,3 млн рублей. Дополнительно сэкономить от 15 до 20 тысяч юаней (200-250 тысяч рублей) можно, если сдать старую машину в трейд-ин.
Уточняется, что в Китае предлагается версия только с бензиновым мотором, а в РФ доступен и дизельный двигатель. 2,0-литровый мотор выдает 224 л.с. и сочетается с 8-ступенчатой АКП. Привод полный.
Размеры внедорожника 5070×1976×1930 мм при колесной базе 2850 мм. Среди опций медиасистема с экраном диагональю 14,6 дюйма, система кругового обзора и другое.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: CarNewsChina
Отзывы о Haval H9 ()
отличная машина
нет
Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.