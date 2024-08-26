#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Kia Mohave
26 августа
Полный привод, надежный и мощный дизель: популярный «кореец» заметно подешевел
В России дилер снизил цены на Kia Mohave на 200...
Логотип Hyundai
26 августа
Популярные кроссоверы Hyundai подешевели в России: сколько они сейчас стоят
Российские дилеры снизили цены на автомобили...
Chevrolet Tracker
26 августа
На российском рынке появился американский кроссовер дешевле Нивы
Новые кроссоверы Chevrolet Tracker продают в...

Стало известно, где новый Haval продается вдвое дешевле

Цена на новый внедорожник Haval H9 в Китае оказалась на ₽1,7 млн ниже, чем в РФ

Компания Great Wall начала принимать предзаказы на новейший внедорожник Haval H9. С 9 августа этот автомобиль продается в России.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Новинка предлагается в комплектациях Exploration Edition (205,9 тыс. юаней), Extension Edition (221,9 тыс. юаней) и Extreme Edition (235,9 тыс. юаней). В рублях это 2,63 млн, 2,83 млн и 3,01 млн соответственно.

Какой кроссовер взять за 2 млн рублей: сравнили б/у премиум с новым «китайцем»

В РФ диапазон цен на Haval H9 составляет 4,3-5,3 млн рублей. То есть в Китае этот автомобиль стоит дешевле на 1,7–2,3 млн рублей. Дополнительно сэкономить от 15 до 20 тысяч юаней (200-250 тысяч рублей) можно, если сдать старую машину в трейд-ин.

Haval H9
Haval H9

Уточняется, что в Китае предлагается версия только с бензиновым мотором, а в РФ доступен и дизельный двигатель. 2,0-литровый мотор выдает 224 л.с. и сочетается с 8-ступенчатой АКП. Привод полный.

Размеры внедорожника 5070×1976×1930 мм при колесной базе 2850 мм. Среди опций медиасистема с экраном диагональю 14,6 дюйма, система кругового обзора и другое.

Haval H9
Haval H9

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Haval
Количество просмотров 3
26.08.2024
Фото:Haval
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval H9 ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H9  2016
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

отличная машина

Недостатки:

нет

Комментарий:

Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.

+2