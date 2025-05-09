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«За рулем» поздравляет с Днем Победы!

В этом году празднуется 80-летие со дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне

«За рулем» поздравляет всех россиян со знаменательной датой 9 Мая и с великим праздником всего нашего народа – Днем Победы!

Огромная благодарность всем, кто защитил нашу Родины, преодолел все тяготы и ужасы войны, тем, кто приближал победу как только мог – и на фронте, и в тылу.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
80ПОБЕДА

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Бойцы Великой Отечественной навсегда останутся в наших душах и сердцах героями, отважно сражавшимися за счастливое будущее и благополучие своих потомков.

Четыре долгих года вся советская страна ждала Победу. Сегодня это чувство снова стало близким миллионам россиян – мы верим в наших героев и делаем все, чтобы им помочь. Сегодня мы знаем, что значит хотеть мирного неба над головой, чтобы на нашей земле никогда не рвались снаряды, не плакали дети, жены и матери.

Желаем всем вам любви, добра, благополучия и победы!

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«За рулем»
Количество просмотров 10
09.05.2025 
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