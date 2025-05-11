«Цифровой перегруз»: зачем в авто столько лишних функций?

Calltouch: каждый десятый водитель боится слежки через бортовой компьютер

Автомобили становятся все более «умными», но многие владельцы не доверяют технологическим новинкам. Согласно исследованию маркетинговой компании Calltouch, лишь 29% водителей находят цифровые функции действительно удобными. Остальные – насторожены: 21% считают, что в новых моделях слишком много лишнего, 19% боятся сбоев электроники, 12% недовольны голосовым управлением. Привязка к интернету раздражает каждого десятого, и столько же уверены, что цифровые системы используются для слежки.

Кроме того, 22% респондентов предпочли бы простую «классику» без электроники, а 17% уверены, что высокая цена на современные авто – результат маркетинга, а не технического прогресса. Показательно, что 6% готовы платить больше, если в машине не будет цифровых решений. При этом 25% все же готовы доплатить – но только за по-настоящему полезные технологии.

Лидеры среди иностранных автопроизводителей в России – Haval, Chery, Geely и Changan – как раз делают ставку на «умные» функции: цифровые панели, сенсорное управление, ассистенты водителя. Среди востребованных решений россияне чаще всего называли климат-контроль (19%), персонализированные мультимедийные системы (17%) и бесключевой доступ по отпечатку пальца (15%). Почти половина – 42% – признались, что новинки их не интересуют: чем проще авто, тем лучше.

С автопилотом тоже не все так однозначно. Хотя 14% хотели бы видеть его в своем авто, 21% опасаются таких машин на дороге, 19% не доверяют автоматическому управлению, а 13% сомневаются, что технология справится со сложными ситуациями. Лишь 15% мечтают о машине с автопилотом, несмотря на высокую стоимость.

Таким образом, пока доверие к цифровизации формируется медленно – потребители по-прежнему ценят простоту, надежность и реальную пользу в повседневной эксплуатации.