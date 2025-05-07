Россияне назвали наименее узнаваемую китайскую марку автомобилей

Аналитики «Автостат»: SWM — самый неузнаваемый китайский бренд в России

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», наименее узнаваемым среди официально представленных в России автомобильных брендов из Китая является SWM.

В опросе, в котором приняло участие более 3 тыс. автовладельцев, россиян попросили рассмотреть логотипы 30 китайских марок и выбрать знакомые им бренды.

SWM G05 Pro

Наименьшую долю голосов, всего 1,8%, набрал SWM. Второе место по уровню «трудноузнаваемости» занял бренд Aito Seres с результатом 2,2%. В антирейтинге также оказались Knewstar (2,9%), Hongqi (8,2%) и Kaiyi (9,6%).

Всего на российском авторынке в 2025 году планируется представить около 60 китайских марок, из которых более 30 официально работают на российском рынке.

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Источник: Автостат