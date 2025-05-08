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Mazda готовит к запуску новый технологичный и очень красивый автомобиль

Генеральный менеджер Mazda: Iconic SP почти готов к массовому производству

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В конце 2023 года был представлен концепт Mazda Iconic SP, который, как стало известно, изначально разрабатывался с намерением перейти к массовому производству. В начале 2024 года главный дизайнер компании сообщил, что автомобиль готовится к производству, и подходящий момент не за горами. Лишь месяц спустя генеральный менеджер отдела дизайна Mazda Масаси Накаяма подтвердил, что работа над проектом активно продвигается.

Mazda Iconic SP
Mazda Iconic SP

По последним данным от представителей Mazda, большинство критических этапов подготовки к производству Iconic SP уже пройдены. В интервью Road & Track Масаси Накаяма отметил, что достигнут значительный прогресс в соблюдении необходимых технических и нормативных требований, чтобы вывести автомобиль на рынок.

Mazda Iconic SP
Mazda Iconic SP
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Накаяма также заявил, что компания должна быть осторожна в заявлениях, однако они уверены в возможности запустить массовое производство машины. В частности, внимание уделяется соблюдению экологических норм выбросов, таких как стандарты LEV IV для США и Euro 7 для Европы.

Он отметил, что роторный двигатель не отвечает современным требованиям к выбросам, что стало причиной его снятия с производства в 2012 году, но прошлогодние достижения в этом плане внушают оптимизм.

Интерьер Mazda Iconic SP
Интерьер Mazda Iconic SP

Также главный технический директор Mazda Рюити Умэсита упомянул, что в настоящее время они работают над технологиями, соответствующими регламентам США, и у них есть хорошие перспективы, что свидетельствует о высокой степени готовности проекта. В 2023 году концепт Iconic SP был продемонстрирован с уникальным двухсекционным роторным двигателем Mazda, который сочетается с системой электропривода, обеспечивая мощность до 370 л.с.

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 5
08.05.2025 
Фото:Carscoops
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