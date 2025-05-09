#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российским автосалонам придется массово увольнять персонал: в чем причина?
9 мая
Российским автосалонам придется массово увольнять персонал: в чем причина?
Эксперт Попов: автодилерам придется сокращать...
«Автотор» показал вторую модель новой марки Eonyx
9 мая
«Автотор» показал вторую модель новой марки Eonyx
Представлен развозной грузовичок Eonyx, который...
Установка нестандартных колес угробит ваш автомобиль и вот почему
9 мая
Установка нестандартных колес угробит ваш автомобиль и вот почему
Андрей Мершиев: установка больших колес...

Установка нестандартных колес угробит ваш автомобиль и вот почему

Андрей Мершиев: установка больших колес сокращает срок службы подвески на 50%

Рекомендуем
Новый флагманский кроссовер с полным приводом —все его «плюшки» и фишки

Установка нестандартных больших колес на автомобиль может значительно сократить срок службы подвески – на 50% и более, а также резко увеличить расход топлива. Об этом заявил Андрей Мершиев, собственник и руководитель сети автосервисов Fit Service.

Он пояснил, что колеса большого диаметра тяжелее, что приводит к росту неподрессоренной массы и ухудшению работы подвески. В зависимости от того, насколько параметры колес отличаются от стандартных, элементы ходовой части могут служить на 30-50% меньше, и риск поломки может возрасти до нескольких тысяч километров пробега.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
80ПОБЕДА

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Кроме того, Мершиев отметил, что узлы автомобиля рассчитаны на определенные нагрузки от штатных колес. С тяжелыми колесами двигателю сложнее раскручиваться, что может привести к увеличению расхода топлива на 10-15%, а также ухудшению динамики, так как энергия двигателя уходит на вращение больших колес вместо разгона автомобиля.

Также подчеркивается, что установка нестандартных колес запрещена правилами дорожного движения, за что предусмотрены штрафы. Водителям рекомендуется использовать только те шины, которые указаны в документации изготовителей транспортного средства.

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
09.05.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0