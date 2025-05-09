Установка нестандартных колес угробит ваш автомобиль и вот почему

Андрей Мершиев: установка больших колес сокращает срок службы подвески на 50%

Установка нестандартных больших колес на автомобиль может значительно сократить срок службы подвески – на 50% и более, а также резко увеличить расход топлива. Об этом заявил Андрей Мершиев, собственник и руководитель сети автосервисов Fit Service.

Он пояснил, что колеса большого диаметра тяжелее, что приводит к росту неподрессоренной массы и ухудшению работы подвески. В зависимости от того, насколько параметры колес отличаются от стандартных, элементы ходовой части могут служить на 30-50% меньше, и риск поломки может возрасти до нескольких тысяч километров пробега.

Кроме того, Мершиев отметил, что узлы автомобиля рассчитаны на определенные нагрузки от штатных колес. С тяжелыми колесами двигателю сложнее раскручиваться, что может привести к увеличению расхода топлива на 10-15%, а также ухудшению динамики, так как энергия двигателя уходит на вращение больших колес вместо разгона автомобиля.

Также подчеркивается, что установка нестандартных колес запрещена правилами дорожного движения, за что предусмотрены штрафы. Водителям рекомендуется использовать только те шины, которые указаны в документации изготовителей транспортного средства.

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Источник: Газета.Ru